بوکس قهرمانی جهان؛ برتری حبیبی نژاد و کاظمی مقابل حریفان
در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان، حبیبی نژاد وکاظمی در مبارزات جذاب و دیدنی حریفان خود را شکست دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان از صبح روز پنج شنبه (سیزدهم شهریورماه) در شهر لیورپول کشور انگلیس آغاز شده است. در این رقابتها که زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) پیگیری میشود، علی حبیبینژاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که در نخستین مبارزه «استلیوس» بوکسور کشور یونان را شکست داده بود، در دومین مبارزه به مصاف «باتتومور» نماینده کشور مغولستان و دارنده برنز جهانی رفت و برابر این حریف بله برتری رسید. حبیبی نژاد در مرحله یک هشتم باید با نماینده کشور ایتالیا مبارزه کند.
همچنین در وزن ۵۵ کیلوگرم مهدی کاظمی در قرعه اول با استراحت روبهرو بود و در دور دوم به مصاف بوکسور کشور ونزوئلا رفت و در سه راند موفق شد نماینده این کشور را یک طرفه شکست دهد. کاظمی در دور سوم باید با نماینده ازبکستان مبارزه کند.
امروز دوشنبه و در ادامه این رقابتها در وزن ۹۰ کیلوگرم امیررضا ملک خطابی که در قرعه اول استراحت داشت؛ در نخستین مبارزه خود باید به مصاف بوکسور لهستان برود. در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلی وندایی در دومین مبارزه به مصاف نماینده کوبا خواهد رفت. وی در نخستین مبارزه «کاپرو اوسکار» بوکسور لهستان را شکست داده بود. هدایت تیم ملی در این رقابتها برعهده همایون امیری است.