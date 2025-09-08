فرمانده انتظامی کلیبر از وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل دو جوان ۲۴ و ۱۶ ساله در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ نعمت محمدزاده اظهار کرد: در پی اعلام یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل در یکی از روستا‌های شهرستان کلیبر ماموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های میدانی اولیه مشخص شد که ۲ جوان به علت اختلافات مِلکی و شخصی با یکی از هم روستاییان خود درگیر و در این نزاع، جوان ۲۴ ساله و ۱۶ ساله با اسلحه گرم از ناحیه شکم و پهلو مجروح و در دم فوت شده‌اند.

فرمانده انتظامی کلیبر افزود: قاتل نیز در محل دستگیر شد و در تحقیقات پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کرد و متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.