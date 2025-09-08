پخش زنده
سخنگوی آتشنشانی تهران: شبهای آرام در پایتخت بیشتر شبیه رویاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در برنامه «یک شب مهتاب» رادیو جوان با اشاره به وقوع روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ حادثه در پایتخت گفت: شبهای آرام برای آتشنشانی بیشتر شبیه رویاست، چون با افزایش قطعی برق حوادث مربوط به آسانسور به بیش از ۲۰۰ مورد در روز رسیده است.
در برنامه زنده «یه شب مهتاب» رادیو جوان، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی درباره مأموریتهای شبانه آتشنشانها گفت: در تهران روزانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ حادثه رخ میدهد و این روزها به دلیل قطعیهای مکرر برق بیشتر آنها مربوط به آسانسور است و تعدادشان از ۲۰۰ مورد در روز هم فراتر رفته است و به همین دلیل داشتن شبی کاملا آرام برای آتشنشانی در تهران تقریبا غیرممکن است.
در این برنامه رادیویی مجری برنامه، سید مهدی مفیدی به تاریخچه ورود چای به ایران اشاره کرد و گفت: کاشفالسلطنه نخستین کسی بود که بذر چای را از هند آورد.
وی در شرایطی که خروج چای از هند ممنوع بود بذرها را در عصای خود پنهان کرد و به ایران آورد و همین کار باعث شد کشت چای در کشور ما آغاز شود.
وی در ادامه افزود: چای ابتدا از جنوب وارد ایران شد که حاج محمد قوانلو معروف به کاشفالسلطنه و مشهور به چایکار در هند با صنعت کشت چای آشنا شد و هنگام بازگشت مقدار زیادی بذر و قلمه گیاه چای را با خود آورد و از همان زمان کشت چای در ایران بهویژه در گیلان آغاز شد.
این برنامه با یادآوری حالوهوای خانههای قدیمی مادربزرگها و سماورهایی که همیشه قلقل میکرد و آنچه چای را دوستداشتنی میکند تنها طعم آن نیست بلکه همراهی عزیزانی است که کنارمان حضور دارند، به پایان رسید.