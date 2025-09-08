به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردارعلیرضا دلیری افزود: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، ماموران پلیس شهرستان خاش حین گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری موفق به شناسایی و توقیف دو دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت قاچاق شدند.

وی بیان کرد: مأموران در بازرسی از این دو خودرو مقدار ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع از نوع گازوئیل کشف کردند که بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ارزش ریالی آن ۲۴ میلیارد ریال برآورد شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در این رابطه دو خودرو توقیف و دو متهم دستگیر شدند که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.