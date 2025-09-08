پخش زنده
امام جمعه صومعه سرا گفت: ۱۳ خانه فعال قرآنی در شهرستان صومعه سرا ساماندهی و در سازمان تبلیغات اسلامی به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجتالاسلام والمسلمین جلالی در جلسه شورای هماهنگی توسعه قرآنی این شهرستان، که با هدف توسعه مراکز قرآنی و جذب بیشتر قرآن آموزان برگزار شد گفت: تاکنون ۱۳ خانه فعال قرآنی شهری و روستایی در شهرستان صومعهسرا ساماندهی، تجهیز و در سازمان تبلیغات اسلامی به ثبت رسیده و تا ماه آینده ۱۰ خانه قرآنی دیگر نیز ثبت و ساماندهی میشود.
امام جمعه صومعه سرا با بیان اینکه پارسال ۲ هزار نوجوان در مسابقات قرآنی آلا شرکت کردند و دانش آموزان صومعهسرائی مقام نخست استان را کسب کردند افزود: این طرح قرآنی که با استقبال خانوادهها همراه بوده امسال نیز بعد از بازگشایی مدارس در ۳ گروه سنی ۹ تا ۱۵ سال آغاز میشود.
حمید رضائی فرماندار صومعهسرا نیز در این جلسه با تاکید بر همکاری و مشارکت دستگاههای فرهنگی و آموزشی با فعالیتهای قرآنی در شهرستان گفت: فراگیری و عمل به قرآن انسان را به سعادت دنیا و آخرت میرساند از این رو برای جذب جوانان و نوجوانان در برنامههای قرآنی و دیگر برنامههای متنوع، همه باید تلاش کنیم.