پخش زنده
امروز: -
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای از فراخوان ثبتنام نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسی بینشهری برمبنای تولید داخلی و به شرط اسقاط ناوگان فرسوده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهدی خضری گفت: با انعقاد تفاهمنامه بین سازمان راهداری و حملونقل جادهای و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تعیین بانک عامل، طرح نوسازی ناوگان اتوبوسی حوزه حملونقل برونشهری با استفاده از ظرفیت تولیدی چهار شرکت تولیدکننده داخلی اجرایی میشود.
وی افزود: در این طرح، تسهیلات بانکی معادل ۶۰ درصد قیمت تمامشده هر دستگاه اتوبوس (تا سقف ۱۵ میلیارد تومان) با نرخ سود بانکی ۱۱ درصد و بازه زمانی بازپرداخت پنج ساله به مالکان ناوگان فرسوده و متقاضی نوسازی اتوبوس اعطا میشود.