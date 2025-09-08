معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از فراخوان ثبت‌نام نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسی بین‌شهری برمبنای تولید داخلی و به شرط اسقاط ناوگان فرسوده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهدی خضری گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تعیین بانک عامل، طرح نوسازی ناوگان اتوبوسی حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری با استفاده از ظرفیت تولیدی چهار شرکت تولیدکننده داخلی اجرایی می‌شود.

وی افزود: در این طرح، تسهیلات بانکی معادل ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده هر دستگاه اتوبوس (تا سقف ۱۵ میلیارد تومان) با نرخ سود بانکی ۱۱ درصد و بازه زمانی بازپرداخت پنج ساله به مالکان ناوگان فرسوده و متقاضی نوسازی اتوبوس اعطا می‌شود.