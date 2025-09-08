پخش زنده
به مناسبت هفته تعاون از ۹ تعاونی برتر در هرمزگان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: ۴۷۵ تعاونی در جشنواره تعاونیهای برتر شرکت کردند که از این شمار ۹ تعاونی برتر معرفی شد.
کیومرث برخورداری در نشست تجلیل از تعاونیهای برتر هرمزگان افزود: تعاونیهایی در حوزههای فعالیت تامین نیاز تولیدکنندگان، تامین نیاز صنفی، کشاورزی، حمل و نقل، تامین نیاز مصرف کنندگان، صنعتی، تولیدی و توزیعی، خدمات و کشاورزی به عنوان تعاونیهای برتر هرمزگان معرفی شدند.
وی گفت: در هرمزگان سه هزار و ۲۸ تعاونی در حوزههای مختلف فعالیت میکنند که بیشترین سهم تعاونیها در حوزه کشاورزی با ۹۷۵ تعاونی و هشت هزار و ۴۹۹ تن ایجاد اشتغال است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان افزود: بیشترین شمار تعاونی در بندرعباس با هزار و ۸۸ تعاونی و ایجاد اشتغال برای ۴۴ هزار و ۵۷۶ است و شهرستانهای بندرلنگه و میناب در رتبههای بعدی در شمار تعاونیهای استان قرار دارند.
استاندار هرمزگان نیز هم در این مراسم گفت: اقتصاد ما اقتصادی سه ضلعی است، که در آن بخش دولتی خصوصی و خصولتی نقش دارد.
محمد آشوری با اشاره به ضرورت حمایت از تعاونیهای برتر افزود: یکی از کارهای ارزشمند تقویت الگوهای موفق در عرصههای تعاونی است که باید علاوه بر تکریم و تجلیل از این تعاونی ها، فعالیتها و موفقیتهای آنها نیز ترویج شود.
۱۱ تا ۱۷ شهریور به عنوان هفتهی تعاوننامگذاری شده است.