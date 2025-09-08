دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: امروزه شاهد گسترش گفتمان تقریب و وحدت به دیگر کشور‌های اسلامی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی صبح امروز در مراسم افتتاحیه سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی گفت: امروز وحدت اسلامی در میدان عمل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و ایران تنها کشوری نیست که پرچم وحدت را برافراشته است، بلکه شاهد گسترش گفتمان تقریب و وحدت در مصر، عربستان، ترکیه و دیگر کشور‌های اسلامی هستیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری با خیر مقدم به میهمانان حاضر در کنفرانس، ایام هفته وحدت و میلاد باسعادت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) را تبریک گفت.

وی افزود: سی و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی با عنوان «نبی الرحمة وحدت امة» با تاکید بر مسئله فلسطین برگزار می‌شود. هدف بنیادین کنفرانس‌های وحدت در پنج دوره قبل، وحدت جوامع اسلامی و حرکت به سمت مفهوم قرآنی امت واحده و اتحادیه کشور‌های اسلامی است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: در این برهه حساس که جهان دچار تعارضی آشکار است، نظریه وحدت اسلامی بر پایه منجزیت به ولایت الهی و اخوت ایمانی بیش از پیش مطرح است و امروز وحدت اسلامی در میدان عمل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری تصریح کرد: امروز ایران تنها کشوری نیست که پرچم وحدت را برافراشته است، بلکه شاهد گسترش گفتمان تقریب و وحدت در مصر، عربستان، ترکیه و دیگر کشور‌های اسلامی هستیم.

*همه علمای اسلامی باید در عمل پشتیبان و حامی فلسطینیان باشند

عزیز حسنوویچ، مفتی اعظم کرواسی نیز در مراسم افتتاحیه سی و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی گفت: پیامبر (ص) دستور کاملی برای امت داده‌اند و آن حفظ وحدت امت اسلامی برای همه مسلمانان است.

عزیز حسنوویچ افزود: پیامبر (ص) نمونه و الگوی رحمتی بودند که همه انسان‌ها و موجودات زنده از آن بهره می‌گرفتند، امت باید در همه جوانب آینه رحمت باشد بنابراین باید رحمت را گسترش دهیم تا در همه زندگی‌مان نشانه‌های آن را ببینیم.

وی تصریح کرد: امروز نمی‌توانیم از رحمت صحبت کنیم در حالی که جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه رخ می‌دهد. صحنه غزه امروز آزمون عظیم الهی است. در هرگوشه غزه صدای ناله‌های کودکان و زنان را می‌شنویم.

مفتی اعظم کرواسی ادامه داد: سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا واقعا ما منعکس کننده رحمت در اسلام هستیم؟ ما باید رحمت زمان پیامبر (ص) را در کردار خود عملی کنیم.

مفتی حسنوویچ گفت: امروز امت اسلامی وظیفه دارد که راه و سیره پیامبر (ص) را عملی کند و زمینه‌ای را ایجاد کنیم تا همه مسلمانان پیرو این مسیر باشند.

وی در پایان افزود: همه علمای اسلامی باید مسئولیت‌های خود را عملی کنند و حامی فلسطینیان باشند نه فقط در حرف بلکه در عمل نیز پشتیبان و پرچمدار آنها باشیم.

*رژیم صهیویستی با تجاوز به سرزمین‌های مسلمانان به دنبال توسعه است

در ادامه مراسم عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق گفت: وحدت به معنای این نیست که از عقیده خود دست برداریم، بلکه باید در برابر چالش‌هایی که در سطح جهانی موجودیت ما را هدف قرار داده، متحد شویم.

عمار حکیم با تأکید بر اینکه جامعه عراق یکپارچه شده و آغوش خود را در برابر امت اسلامی باز کرده است، با اشاره به تجاوز اسرائیل در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به خاک ایران افزود: وحدت، انسجام و هماهنگی میان مردم و رهبری در ایران از مهم‌ترین عوامل قدرت بود که این کشور را در برابر تجاوز اسرائیل حفظ کرد.

وی در ادامه با اشاره به طرح اسرائیل بزرگ از سوی مقامات صهیونیست، تأکید کرد: رژیم صهیویستی با تجاوز به سرزمین‌های مسلمانان به دنبال توسعه اراضی خود است و این موضوع جهان اسلام و همه کشور‌های منطقه را در برابر چالش‌های بزرگی قرار می‌دهد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق اضافه کرد: تسلیم شدن در برابر رژیم صهیونیستی موجب خواهد شد که یکی پس از دیگری با شکست رو به رو شویم.

*رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانانش بویی از رحمت نبرده‌اند

صاحب زاده ابوالخیر، رئیس شورای ملی همبستگی پاکستان نیز در مراسم افتتاحیه سی و نهمین کنفرانس وحدت، گفت: خداوند به پیامبر (ص) فرمود که ما تو را رحمتی برای جهانیان فرستادیم.

ابوالخیر با بیان اینکه رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانانش بویی از رحمت نبرده‌اند، تصریح کرد: کودکان امروز در غزه از گرسنگی و تشنگی می‌میرند؛ اما زمامداران مسلمانان هیچ کاری نمی‌کنند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد فتنه مذهبی در پاکستان افزود: امروز همه طوایف اسلامی پاکستان در قالب شورای همبستگی اسلامی متحد و یکپارچه شده‌اند.

رئیس شورای ملی همبستگی پاکستان، با اشاره به حمایت مردم پاکستان از ملت ایران گفت: مردم ایران از مسلمانان غزه و مردم فلسطین حمایت کردند به همین دلیل اسرائیل با کمک آمریکا به ایران حمله کرد.

*مردم لبنان و رهبران مقاومت قدردان جمهوری اسلامی ایران هستند

شیخ علی الخطیب نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان نیز در این مراسم گفت: مردم لبنان و رهبران مقاومت به دلیل کمک‌های مالی ایران و اعلام آمادگی این کشور در بازسازی شهر‌های تخریب شده لبنان و همچنین کمک‌های پزشکی و درمان زخمی‌های فاجعه پیجر‌ها، قدردان جمهوری اسلامی ایران هستند.

شیخ علی الخطیب با اشاره به کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به جبهه مقاومت افزود: ما تلاش جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مقاومت را ارج می‌نهیم و از ایران به دلیل توهین‌های برخی از مقامات لبنانی در عرصه حمایت از مقاومت، عذرخواهی می‌کنیم.

وی ادامه داد: امروز امت اسلامی درگیری آشکاری با غرب دارد و باید از شکست‌هایی که متحمل شده درس بگیرد. دشمن به دنبال این است که امت اسلامی را از اهداف الهی خود دور سازد، اما آنچه که مقاومت لبنان و فلسطین و منطقه انجام داد و پیروزی‌های درخشانی که توانست در همه جهان به ارمغان آورد قابل توجه است.

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان گفت: پیروزی‌های مقاومت باعث شد که دشمن صهیونیستی مستقیما وارد عمل شود، اما به ناتوانی خود در سرزمین‌های اشغالی اعتراف کرد و نشان داد که خودش رهبری این دشمنی را بر عهده دارد و از همه ابزار‌هایی که در اختیار دارد برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند.

شیخ علی الخطیب تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران رهبری دلیرمردانه خود را به منصه ظهور رسانده است و تهدید‌های آمریکا علیه ایران نشان دهنده این است که عرصه بر آنها تنگ شده و روش‌های دشمن در تغییر دادن عوامل وحدت در جوامع اسلامی ناکام مانده است.

وی اضافه کرد: دشمن همین شیوه را در لبنان به کار برد و نشان داد که در جلوگیری از مقاومت شکست خورده و نتوانسته است سلاح مقاومت و وحدت ملت لبنان را دچار خدشه کند. زیرا وحدت بالاتر از توطئه دشمنان بوده و مقاومت در این راه، شهدای فراوانی از جمله شهید سید حسن نصرالله را تقدیم کرده است.

گفتنی است؛ در این کنفرانس پیام مراجع عظام تقلید از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله جوادی آملی قرائت خواهد شد. همچنین از مجموعه کتاب‌های تقریبی و یادبود کعبه رونمایی خواهد شد.

همچنین در این دوره از کنفرانس وحدت اسلامی، حدود ۲۱۰ شخصیت داخلی و خارجی حضور دارند که بیش از ۸۰ نفر این مهمانان از علمای برجسته بین‌المللی شامل وزرا، مفتیان اعظم، مشاوران رؤسای جمهور، معاونین و رؤسای سازمان‌های بزرگ اسلامی و نخست‌وزیران و وزرای پیشین کشور‌های اسلامی هستند؛ و این کنفرانس تا ۱۹ شهریور در تهران ادامه دارد.