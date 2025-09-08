

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یک روز پس از انتشار اطلاعیه سازمان سنجش درباره اعلام اصلاحات و اضافه شدن رشته‌محل‌های جدید به دفترچه راهنمای انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، این سازمان با صدور اطلاعیه دیگری، سری دوم این تغییرات را برای داوطلبان پذیرش در رشته‌های بدون آزمون (پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی) منتشر کرد.

در سری دوم تغییرات، برخی کدرشته‌محل‌های دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های دولتی و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی به مجموعه کدرشته‌محل‌های موجود در دفترچه انتخاب رشته اضافه شده و در برخی از کدرشته‌محل‌های قبلی، اصلاحاتی صورت گرفته است.

در اطلاعیه جدید سازمان سنجش عنوان شده است که پیرو انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ و اطلاعیه تمدید و اصلاحاتِ سری اولِ تغییرات به تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴، ضمن اعلام اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید، به اطلاع متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ می‌رساند، می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنمای مذکور و مندرجات اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز سه‌شنبه؛ ۱۸ شهریور به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه و برای ثبت و یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ نیز می‌توانند با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، اصلاحات مندرج در اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریور برای ثبت‌نام و انتخاب رشته یا مشاهده و ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

برای دریافت کد رشته‌محل‌های جدید اینجا را کلیک کنید