بیش از هزار علاقه‌مند به نجوم، شب گذشته در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خسوف طولانی ماه را رصد کردند.

رئیس اداره نجوم آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: بیش از هزار علاقه‌مند به نجوم با استقرار تلسکوپ‌ها و دوربین‌های دوچشمی مجهز در محوطه آستان، ماه‌گرفتگی کلی را رصد کردند.

وی افزود: این رخداد نجومی از ساعت ۱۹:۵۶ با گرفت جزئی آغاز شد و از دقایقی بعد ماه کامل به مدت حدود ۸۳ دقیقه در سایه زمین فرو رفت و به رنگ سرخ‌ ـ مسی درآمد.

رئیس اداره نجوم آستان با بیان اینکه این «ماه خونین» در سراسر ایران با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده بود، گفت: برنامه‌های رصد عمومی همزمان در نقاط مختلف کشور برگزار شد و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) هم علاقمندان با بهترین تجهیزات رصدی شاهد این پدیده کم‌نظیر بودند.