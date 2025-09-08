پرهام مقصودلو، استاد بزرگ شطرنج ایران، پس از پیروزی مقابل علیرضا فیروزجا در مسابقات سوییس ۲۰۲۵ درباره دشواری بازی با علیرضا فیروزجا، صحبت کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پرهام مقصودلو روز گذشته در دور سوم مسابقات شطرنج گرند سوئیس علیرضا فیروزجا را که با پرچم فرانسه مسابقه می‌دهد شکست داد و به تنهایی بر صدر جدول مسابقات ایستاد.

مقصودلو بعد از بازی با علیرضا فیروزجا در گرند سوییس گفت: احساس فوق‌العاده‌ای دارم. من همه بازی‌ها را تا الان را برده‌ام و بردن در این تورنمنت برایم مهم است؛ چیزی که فکر می‌کنم از عهده‌اش برمی‌آیم. این واقعاً خوشحالم می‌کند، چون سال گذشته برایم بسیار غم‌انگیز بود. سال سختی بود و رتبه‌ام خیلی افت کرد. در این دوره فکر می‌کنم توانستم خیلی خوب کار کنم و خودم را این‌گونه نشان دهم. برای من، این بهترین حس ممکن است.

او درباره احساسش راجع به بازی مقابل علیرضا فیروزجا گفت: بازی با فیروزجا کمی غم‌انگیز بود، چون او هم‌وطن سابق من بود. سال‌ها با هم کار کرده بودیم و تجربه‌های زیادی داشتیم، اما حالا او برای کشور دیگری بازی می‌کند. با این حال هنوز همان حس هم‌وطنی نسبت به او را دارم. او را خیلی دوست دارم و بازی با او سخت بود.

مقصودلو در خصوص واکنشش به یکی از حرکت‌های این دیدار گفت: وقتی علیرضا این حرکت را انجام داد، من بلافاصله احساس کردم که می‌توانم ادامه دهم. اول می‌خواستم با حرکت c۵ بازی کنم، اما بعد این خط درخشان را دیدم و بازی را ادامه دادم. فکر می‌کنم حرکت f۳ هم یکی از نکات کلیدی بود.

او گفت: من می‌توانم ۱۰ تا ۲۰ ساعت پشت سر هم شطرنج بازی کنم و همه چیز به خوبی پیش برود. واقعاً حمایت همسرم و دستیار حرفه‌ای‌ام را حس می‌کنم؛ آنها با تمام توان تلاش می‌کنند که من در بهترین شرایط باشم و من از آنها سپاسگزارم.