پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس گفت: متخصصان نیروگاه تولید برق خلیج فارس این روزها در حال تعمیرات اساسی واحد شماره یک این نیروگاه هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد مهنی نژاد افزود: این تعمیرات با تلاش شبانهروزی کارکنان، در مدت سه هزار ساعت کار، تا پایان شهریور امسال به مدار تولید وارد میشود.
وی گفت: بیش از ۸۰ درصد قطعات در نیروگاه بازسازی و یا با همکاری شرکتهای دانش بنیان ساخته شده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس افزود: با بومی سازی این قطعات، چهارمیلیون دلار صرفه جویی ارزی شد.
محمد مهنی نژاد گفت: مهمترین تعمیرات اساسی این واحد، قطعات توربین، بوردهای الکترونیکی، ترانسفورماتورها، و کمپرسور است.
وی افزود: امسال تولید ۶ میلیون مگاوات برق در نیروگاه بندرعباس برنامه ریزی شده است.
بیشتر بخوانید؛ تعمیر تجهیزات کنترل شدآمد دریایی در جزایر هرمزگان
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس گفت: این نیروگاه سالانه تا شش میلیون مگاوات برق تولید میکند.
محمد مهنی نژاد افزود: گاز مورد نیاز نیروگاه از طریق خط لوله ۱۶ اینچی از طریق پالایشگاه گاز سرخون تأمین میشود. میزان مصرف گاز حدود ۶ میلیون متر مکعب در روز است.
وی گفت: این نیروگاه در ۲۰ سال گذشته گام مهمی در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و کاهش آلایندگیهای زیست محیطی برای صنعت سبز داشته است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس گفت: نیروگاه تولید برق خلیج فارس به عنوان حامی محیط زیست در تولید انرژی پاک از پیشرفتهترین نیروگاههای تولید برق کشور است.
مسعود دیربازافزود: این نیروگاه حدود چهل درصد برق استان را تامین میکند.
وی گفت: درتابستان امسال نسبت به سال گذشته برای هر واحد تولید برق حدود ۳۰ مگاوات افزایش تولید داشتیم.
نیروگاه گازی خلیج فارس با ظرفیت تولید ۹۹۰ مگاوات برق شامل ۶ واحد گازی ۱۶۵ مگاواتی در زمینی به مساحت ۱۱۰ هکتار ساخته شده است.
این نیروگاه در فاصله ۴۵ کیلومتری شمال شرقی بندرعباس و ۱۱ کیلومتری میدان گازی سرخون واقع است.