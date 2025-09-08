رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: مدیریت و صرفه‌جویی تنها در بخش کوچکی از مصرف آب کشاورزی می‌تواند به تأمین پایدار آب شرب در کشور کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرهادی با اشاره به ناترازی آب در پایتخت گفت: در شرایط کنونی بیشترین فشار کم‌آبی بر بخش شرب وارد می‌شود، در حالی که حدود ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و بهره‌وری این مصرف بسیار پایین است.

هدررفت ۵۰ درصدی آب در بخش کشاورزی از اساسی‌ترین چالش‌های مدیریت منابع آبی کشور به شمار می‌رود و مدیریت ۱۰ درصد از مصرف این بخش می‌تواند بحران آب شرب کشور را برطرف کند. وی افزود:

پیرهادی تأکید کرد: برای تحقق این موضوع باید هم نگاه ملی و هم اراده جدی درکشور وجود داشته باشد و استانداران و دستگاه‌های متولی کشاورزی با هماهنگی وزارت نیرو و سایر نهاد‌ها به این موضوع ورود کنند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: امروز دیگر با بی تدبیری‌هایی که در دهه‌های گذشته صورت گرفته موضوع آب به بحرانی ملی تبدیل شده و نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح روسای قوا و مشارکت همه نهادهاست.

وی در پایان گفت: اگر به این موضوع توجه ویژه نشود صدمات جبران ناپذیری را در کشور شاهد خواهیم بود و امیدوارم متولیان امر به این موضوع همچون سال‌های گذشته ننگرند و با استفاده از نقطه نظرات نخبگان و متخصصان داخلی و خارجی با تدبیر درست و برنامه ریزی دقیق و اصولی از این بحران خارج شوند.