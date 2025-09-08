به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) جمعی از مسئولین با خانواده شهدای روحانی شهرستان پیرانشهر دیدار واز آنها تجلیل کردند.

دیدار با خانواده شهیدان روحانی عطاالله محمودی، یوسف فتاحی و رضا شیخ رشیدی از برنامه‌های دیدار و تجلیل از خانواده معظم شهدای روحانی به مناسبت هفته وحدت در این شهرستان بود.

شهید روحانی عطاالله محمودی سال ۱۳۵۹ و شهیدان فتاحی و شیخ رشیدی سال ۱۳۶۳ در درگیری با عوامل ضدانقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.