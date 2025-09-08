پخش زنده
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان از جابجایی بیش از چهار میلیون و ۴۰۷ هزار تن کالا در استان طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی حدادی با اشاره به جابجایی بیش از چهار میلیون و ۴۰۷ هزار تن کالا در استان در پنج ماهه نخست امسال گفت: این میزان جابجایی کالا در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه این افزایش جابجایی کالا نشاندهنده رونق فعالیتهای اقتصادی و بهبود عملکرد ناوگان حملونقل باری استان است گفت: از مجموع کالاهای جابجا شده، یک میلیون و ۹۳۹ هزار و ۸۰ تن دروناستانی و دو میلیون و ۴۶۷ هزار و ۹۲۰ تن بروناستانی بوده است.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان همچنین بیان کرد: در حال حاضر ۱۷۳ شرکت حملونقل کالا و بیش از ۶ هزار و ۶۹۸ ناوگان و راننده در حوزه حملونقل باری استان فعال هستند و نقش مؤثری در تأمین نیازهای معیشتی و صنعتی ایفا میکنند.