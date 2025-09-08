به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی نصیبی فرماندار گرگان در این دیدار ضمن استقبال از حضور یوسف کرمی قهرمان ارزنده المپیک و مربی سرشناس ایرانی تکواندو گفت: ما از هرگونه همکاری ورزشی استقبال می کنیم.

یوسف کرمی سرمربی تیم ملی تکواندو‌ پاکستان که با این تیم برای اردوی تمرینی در گرگان حاضر شده در دیدار با فرماندار گرگان بر آمادگی برای همکاری تکواندو پاکستان با گرگان به منظور برگزاری اردوی تمرینی مشترک، حضور در مسابقات یکدیگر تاکید کرد.

یوسف کرمی در این دیدار گفت: گرگان ظرفیت خوبی در عرصه تکواندو‌ دارد و فرهنگ خوب مردم آن، می تواند در زمینه گردشگری ورزشی نیز موفق باشد.

یوسف کرمی تکواندوکار پرافتخار کشور که در حال حاضر سرمربی گیری تیم ملی پاکستان را برعهده دارد در روزهای گذشته اردوی این تیم را در شهر گرگان برگزار کرده است.

در این دیدار علی نوری رییس هیات تکواندو استان، هامان هاشمی عضو هیات رئیسه تکواندو استان و نائب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کشور بر ضرورت ساخت خانه تکواندو گرگان تاکید کردند.