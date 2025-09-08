پخش زنده
وزش باد همراه با گرد و خاک تا پایان هفته در خراسان جنوبی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به نقشهها و خروجی مدلهای پیشبینی هواشناسی، تا پایان هفته جاری در استان بهویژه در نیمه شرقی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با خیزش گرد و خاک انتظار میرود.
لطفی افزود: این شرایط میتواند در برخی ساعات، بهویژه در مناطق مستعد و بادخیز از جمله نواحی مرزی شرق استان، سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود.
وی گفت: دما در این مدت تغییر محسوسی نخواهد داشت و همچنان دمای گرمتر از نرمال فصل قابل پیش بینی است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: اطمینان از استحکام سازههای موقت، پوشش گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی و مدیریت بهینه مصرف انرژی در دستور کار قرار گیرد.
لطفی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، قاینات با ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین و طبس و بندان با ۴۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و دمای بیرجند هم بین ۱۸ و ۳۷ درجه ثبت شد.