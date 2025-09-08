رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان؛ استان را به عنوان قطب نوظهور تولید پسته کشور معرفی و از برنامه‌های توسعه‌ای این محصول استراتژیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا دهمرده اظهار داشت: سطح زیر کشت پسته استان ۱۳ هزار و ۲۰۰ هکتار است که ۱۱ هزار و ۲۰۰ هکتار آن بارور و مابقی غیربارور است.

وی شهرستان‌های زاهدان، خاش، تفتان و میرجاوه را مهم‌ترین مناطق کشت پسته استان برشمرد و افزود: تاکنون حدود هزار و ۵۰۰ تن از محصول امسال برداشت و به بازار مصرف عرضه شده است.

دهمرده با تأکید بر کیفیت بالای پسته تولیدی استان، تصریح کرد: به دلیل شرایط مطلوب آب‌وهوایی و استفاده کم از سموم، می‌توان از پسته این استان به عنوان یک محصول سالم و ارگانیک نام برد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از برگزاری دوره‌های آموزشی برای باغداران و همچنین تجهیز کارگاه‌های فرآوری با ظرفیت فعلی دو هزار و ۵۰۰ تن و توسعه آتی یازده هزار تن خبر داد.

وی در پایان بر اهمیت مدیریت آب تأکید و خاطرنشان کرد: سیستم آبیاری تحت فشار در چهار و ۸۰۰ هکتار از باغات پسته استان اجرا شده که برای مقابله با کم‌آبی ضروری است.