به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: در پی تحقیقات ماموران آگاهی لنگرود، یک انبار دپوی لوازم یدکی خارجی قاچاق در این شهرستان کشف شد.

وی افزود: ماموران پس از دریافت حکم قضایی و ورود به این انبار ۳ هزار و ۳۱۲ قلم انواع لوازم یدکی قاچاق موتورسیکلت شامل بلبرینگ، لنت، لامپ، واشر، پمپ انژکتور، کاربراتور، درب باک، چهار شاخ کلاچ، آینه، زنجیر چرخ و صفحه کلاچ به ارزش ۵ میلیارد تومان کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی لنگرود گفت: متهم ۴۷ ساله با تشکیل پرونده و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.