به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این رویداد با حضور امام جمعه، معاون آموزش متوسطه اداره کل، مدیر آموزش و پرورش خوی، رزم‌آرا مدرس وزارتی، مدیران متوسطه شمال استان و سایر کارشناسان مربوطه برگزار شد .

دراین برنامه، رزم‌آرا مدرس وزارتی با تاکید بر برنامه‌ریزی‌های دقیق و اجرای صحیح سند، اهمیت این دو عامل را برای دستیابی به اهداف آموزشی تعیین‌شده مورد اشاره قرار داد.

این نشست به منظور تبیین برنامه‌های عملیاتی سند تحول بنیادین و همچنین بررسی ویژگی‌های مدرسه تراز برگزار شد تا مدارس منطقه بتوانند به سطحی از عملکرد و کیفیت آموزشی دست یابند که با اهداف سند تحول بنیادین همسو باشد.

همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط و بهره‌گیری از همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای اجرای دقیق مصوبات تاکید شد.