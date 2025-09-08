پخش زنده
باهدف تبیین برنامه عملیاتی سند تحول بنیادین و ارتقا کیفیت آموزشی نشست تخصصی مدیران آموزش متوسطه شمال استان در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این رویداد با حضور امام جمعه، معاون آموزش متوسطه اداره کل، مدیر آموزش و پرورش خوی، رزمآرا مدرس وزارتی، مدیران متوسطه شمال استان و سایر کارشناسان مربوطه برگزار شد .
دراین برنامه، رزمآرا مدرس وزارتی با تاکید بر برنامهریزیهای دقیق و اجرای صحیح سند، اهمیت این دو عامل را برای دستیابی به اهداف آموزشی تعیینشده مورد اشاره قرار داد.
این نشست به منظور تبیین برنامههای عملیاتی سند تحول بنیادین و همچنین بررسی ویژگیهای مدرسه تراز برگزار شد تا مدارس منطقه بتوانند به سطحی از عملکرد و کیفیت آموزشی دست یابند که با اهداف سند تحول بنیادین همسو باشد.
همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی بین دستگاههای مرتبط و بهرهگیری از همایشها و کارگاههای آموزشی برای اجرای دقیق مصوبات تاکید شد.