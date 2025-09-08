اگر حمله ایالات متحده علیه غیرنظامیان در کارائیب، همان طوری که گزارش‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد، اثبات شود، این یک جنایت جنگی و نقض حقوق بشر خواهد بود.

این استاد دانشگاه و تحلیلگر بین المللی حمله نظامی به یک شناور در دریای آزاد به ظن حمل مواد مخدر بدون شناسایی دقیق، اخطار و بازرسی که منجر به قتل ۱۱ انسان شد را ناقض حقوق بین المللی و دریا‌ها دانست و آن را جنایت جنگی دانست که قابل پیگرد قانونی می‌باشد. طبق اظهارات خورخه والرو اگر این رویداد تأیید شود، یک حادثه ساده و منفرد نخواهد بود، بلکه نشان‌دهنده یک سیاست خارجی آشفته و آنارشیستی از سوی ایالات متحده است که به دنبال بی‌ثبات کردن نظم جهانی برای گسترش نفوذ امپریالیستی و محافظت از منافع اقتصادی خود است.

وی افزود، این نوع اقدامات خودسرانه علاوه بر آشکار ساختن چهره واقعی دولتمردان امریکایی باعث اعلام همبستگی سایر کشور‌ها با ونزوئلا شده است. این تحلیلگر و مدرس دانشگاه همچنین اینگونه اقدامات را در راستای تضعیف دولت ونزوئلا به منظور کنترل منابع سرشار آن و در نتیجه تغییر موازنه اقتصادی به نفع امپریالیسم مرتبط دانست.

اظهارات والرو در پی مصاحبه اخیر منتشر شده از سوی پایگاه تحقیقاتی «اینترسپت» منتشر شد که فاش کرد ایالات متحده ظاهراً در یک «حمله مرگبار» به یک کشتی، مرتکب جنایاتی علیه غیرنظامیان در کارائیب شده است.