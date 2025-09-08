به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید رضا کریمی معاون خبر صداوسیمای مازندران گفت: مجموعه عوامل خبری رسانه استانی در یک رویکرد تازه و متنوع، هر شب با بسته‌های خبری ویژه، پای دغدغه‌های مردم می‌نشیند و در قالب گفت‌و‌گو‌های مطالبه‌گرانه، مسئولان را به پاسخگویی فرا می‌خواند.

بسته شهروند خبرنگار شنبه‌ها و در آغاز هفته روی آنتن می‌رود، بسته‌ای که شهروندان خود دوربین به دست می‌گیرند و روایتگر اتفاقاتی می‌شوند که در محل سکونتشان می‌افتد

یکشنبه‌ها نوبت بهارستان شمال است؛ بازتاب مستقیم مطالبات مردم در مجلس و رصد عملکرد نمایندگان استان

دوشنبه شب‌ها، اما با بدون تعارف، دوربین خبر سراغ موضوعاتی می‌رود که بی‌پرده و شفاف در مجموعه خبری پخش می‌شود

سه‌شنبه‌ها در زیردوخم، مشکلات ورزش استان از قاب خبر به تصویر کشیده می‌شود.

چهارشنبه‌ها هم بسته موج مجازی، فضای شبکه‌های اجتماعی را رصد کرده و سوژه‌های مردم در بستر فضای مجازی را پیگیری می‌کند.

این بسته‌های متنوع، در کنار بخش پیگیری خبر که هر شب پس از خبر ساعت ۲۰ با حضور مدیران پاسخگو پخش می‌شود، جریان تازه‌ای از مطالبه‌گری و پاسخگویی را در رسانه استانی رقم زده است.