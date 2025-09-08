رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز از اصلاح تعداد ظرفیت‌های پزشکی و دندان‌پزشکی برای داوطلبان بومی آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، دکتر جودتی افزود: براساس مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال گذشته در آذربایجان شرقی ۲۳۱ دانشجو جهت خدمت در مناطق محروم جذب شدند که فرصت بسیار مهمی برای داوطلبان بومی استان جهت تحصیل و خدمت به مردم محروم استان محسوب می‌شد.

وی گفت: امسال پس از صدور دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش، داوطلبان بومی استان با کاهش قابل توجه جذب دانشجویان بر اساس این مصوبه به ۳ نفر مواجه شدند که باعث شد شانس قبولی در رشته‌های تعهدی پزشکی برای بومیان آذربایجان شرقی کاهش یابد.

پس از گلایه های مردمی در فضای مجازی و پیگیری‌های انجام گرفته از سوی مسئولان علوم پزشکی تبریز و نمایندگان مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی سهمیه جدیدی به داوطلبان استان همراه با برخی استان‌های دیگر اعلام شد.

بر این اساس ۸۸ نفر در نیمسال اول و ۸۸ نفر در نیمسال دوم سال تحصیلی جدید برای رشته دکتری عمومی پزشکی و ۱۹ نفر در نیمسال نخست و ۱۹ نفر در نیمسال دوم برای رشته دکتری عمومی دندانپزشکی و در مجموع ۲۱۴ نفر پذیرش از همه متقاضیان سراسر کشور با اولویت متقاضیان بومی آذربایجان شرقی سهمیه جدید اختصاص یافته است.