شاخص کیفیت هوای تهران صبح امروز ۱۷ شهریور برروی عدد ۱۰۸ و ناسالم برای گرو‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کیفیت هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته نیز با شاخص ۱۰۷ برای گروه‌های حساس نا سالم بود.

در این شرایط سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی، عروقی و تنفسی توصیه می‌شود تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز بپرهیزند.

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران شش روز پاک، ۹۶ روز قابل قبول، ۵۹ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، هفت روز ناسالم، یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بوده است.

طبق شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که عدد شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد، کیفیت هوا قابل قبول است، اما اگر شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ باشد، هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار می‌گیرد و ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها و از این عدد بیشتر در شرایط خطرناک است.