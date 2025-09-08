



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر اهمیت تغذیه دانش‌آموزان و نقش آن در رشد جسمی و ذهنی، گفت: غفلت از تغذیه صحیح در سال‌های گذشته، امروز ما را با چالش‌هایی مانند اضافه‌وزن و چاقی دانش‌آموزان روبه‌رو کرده است و این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری‌های مزمنی همچون دیابت، اختلالات متابولیک، بیماری‌های قلبی و عروقی و حتی برخی سرطان‌ها در آینده شود.

دکتر زهرا اباصلتی با اشاره به بازگشایی مدارس و اهمیت سلامت تغذیه‌ای دانش‌آموزان افزود: توجه به آموزش والدین، میان‌وعده‌های سالم و پایگاه‌های تغذیه در مدارس می‌تواند نقش مؤثری در بهبود سلامت نسل آینده داشته باشد.

وی ادامه داد: ویژگی‌های خاص دانش اموزان به عنوان گروهی بزرگ از جامعه، شامل تنوع سنی، رشد جسمی و روانی و ورود به مراحل مختلف تکامل فردی و اجتماعی، ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزی تغذیه‌ای آنان با دقت بیشتری انجام شود.

او تصریح کرد: اگرچه در ساعات مدرسه وعده‌های غذایی محدودی مصرف می‌شود، اما وعده‌های مهمی همچون صبحانه، میان‌وعده و در برخی موارد ناهار، نیازمند برنامه‌ریزی اصولی هستند.

دکتر اباصلتی تأکید کرد: آموزش همگانی برای والدین درباره اصول تغذیه سالم و خطرات چاقی ضروری است؛ ضمن اینکه مدارس بهترین مکان برای مشارکت فعال دانش‌آموزان در شناخت مشکلات و راه‌حل‌های مرتبط با تغذیه هستند.

مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه سوءتغذیه به دو شکل کمبود مواد مغذی و پرخوری نامتعارف دیده می‌شود، گفت: کمبود ویتامین D، ویتامین A، روی و در برخی مناطق محروم حتی کمبود پروتئین و انرژی، همچنان در میان دانش‌آموزان مشاهده می‌شود و برای رفع این چالش به توجه و عزم همگانی نیاز است.

دکتر اباصلتی با اشاره به اهمیت میان‌وعده سالم، تاکید کرد: میان‌وعده باید شامل پروتئین، کربوهیدرات و فیبر باشد. استفاده از غلات کامل مانند نان سبوس‌دار، پنیر، تخم‌مرغ، ماست، شیر کم‌چرب و کره بادام‌زمینی توصیه می‌شود؛ همچنین میوه، سبزیجات و لقمه‌های خانگی مانند نان و پنیر یا نان و خرما بهترین جایگزین برای مواد غذایی صنعتی و کم‌ارزش هستند.

این مسئول افزود: پایگاه‌های تغذیه سالم در مدارس نقش مهمی در آموزش و ارتقای سلامت تغذیه‌ای دانش‌آموزان دارند؛ مراکز بهداشت و آموزش‌وپرورش نیز موظفند بر کیفیت این پایگاه‌ها از نظر مکان و مواد غذایی عرضه‌شده نظارت داشته باشند.