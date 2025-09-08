پخش زنده
رئیس سازمان صداوسیما گفت: رسالت ترویج معارف اسلام، تحقق احکام اسلامی و همکاری مؤثر با حوزههای علمیه با قدرت در رسانه ملی پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در جلسه ویدوکنفرانسی شورای فرهنگی رسانه ملی با قدردانی از همکاری آیتالله اعرافی و حوزههای علمیه در مسیر ارتقای محتوای دینی رسانه ملی گفت: اساس تشکیل جمهوری اسلامی برای پیادهسازی احکام دین بوده و هرکس این حقیقت را انکار کند انقلاب اسلامی را نشناخته است.
رئیس سازمان صداوسیما رسالت صداوسیما را فراهمسازی زمینه تحقق احکام اسلامی دانست و افزود: تمام امکانات، خلاقیتها و شیوههای نوین رسانهای باید در خدمت گسترش شریعت اسلامی قرار گیرد و وظیفه ما واسطهگری برای ترویج معارف دینی است.
وی با اشاره به دیدارها و همکاریهای مستمر با مدیر حوزههای علمیه، از تهیه یک سند همافزایی با حوزه علمیه خبر داد و گفت: این سند بر پایه ذات مشترک و مأموریتهای همراستای صداوسیما و حوزه علمیه تدوین شده و شامل برنامههای عملیاتی با زمانبندی مشخص و امکان ارزیابی اجرایی است.
وی در ادامه از تشکیل شورای تخصصی معارف اسلامی به عنوان نخستین گام در اجرای فصل جدید همکاری دو نهاد یاد کرد و افزود: این شورا با حضور صاحبنظران حوزه و برنامهسازان رسانه، مأموریت هدایت، پالایش و تعیین خطوط سبز معارف اسلامی را بر عهده خواهد داشت تا جهتگیری برنامهها در مسیر صحیح دینی و معرفتی قرار گیرد.