آغاز طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در استان قزوین
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از آغاز طرح نظارتی ویژه با هدف کنترل بازار نوشتافزار، پوشاک و لوازم آموزشی همزمان با شروع سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محسن رستمی گفت: این طرح با هدف نظارت بر بازار اقلام مرتبط با آغاز سال تحصیلی از جمله نوشتافزار، کیف و کفش، پوشاک و لوازم آموزشی آغاز شده و تا نیمه مهر ادامه خواهد داشت.
رستمی با اشاره به افزایش تقاضا در آستانه سال تحصیلی، بر ضرورت اعمال نظارت دقیق و جلوگیری از تخلفات احتمالی تأکید کرد و افزود: این طرح با همکاری نهادهای نظارتی از جمله اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل استاندارد، اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی و جهاد کشاورزی در حال اجراست.
به گفته وی، نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و واردکنندگان نوشتافزار، بررسی قیمتها، صدور فاکتور رسمی، جلوگیری از عرضه کالاهای تقلبی و غیر استاندارد، کنترل تبلیغات محیطی و مجازی، و رسیدگی به شکایات مردمی از جمله محورهای اصلی نظارت خواهد بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین نمایشگاههایی برای عرضه مستقیم لوازمالتحریر با نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای صنفی برگزار میشود.
شهروندان میتوانند گزارشها و شکایات خود را از طریق سامانههای ارتباطی اعلامشده به مراجع ذیربط منتقل کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.