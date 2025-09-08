صعود ایران به جایگاه چهارم جهانی ثبت آثار ناملموس
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: تاکنون ۲۶ اثر میراث ناملموس ایران به ثبت جهانی رسیده و در چهار سال اخیر موفق شدیم از رتبه هفتم به چهارم دنیا صعود کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، علی دارابی در سفر به بیرجند گفت: در آذرماه امسال نیز بیست و هفتمین پرونده میراث ناملموس کشور با عنوان «هنر آیینه کاری در معماری ایرانی» به ثبت جهانی خواهد رسید.
وی افزود: در حوزه میراث ملموس، طبیعی و تاریخی نیز تاکنون ۲۹ اثر ثبت شده است که این آثار در قالب ۱۱۴ سایت جهانی در ایران به ثبت رسیدهاند.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه این پروندهها به صورت زنجیرهای شامل قناتها، باغها و کاروانسراها است گفت: بهعنوان نمونه ۱۰ باغ در قالب یک پرونده ثبت شدهاند و پرونده کاروانسرای ایرانی نیز شامل ۵۴ کاروانسرا در ۲۴ استان کشور از جمله خراسان جنوبی است.
دارابی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین پروندههای در دست پیگیری ثبت جهانی آسبادها است افزود: این پرونده از اهمیت بالایی برخوردار است و علاوه بر نمایش هنر معماری نیاکان، نحوه سازگاری آنها با شرایط سخت کویری را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه بیشترین تعداد آسبادها در خراسان جنوبی واقع شده افزود: آسبادها همچنین در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی هم واقع شدهاند.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه پرونده ثبت جهانی آسبادها در دست تهیه برای ارسال به یونسکو است گفت: امیدواریم این پرونده به زودی ثبت جهانی شود تا پایگاه میراث جهانی آسبادها در خراسان جنوبی تشکیل شود.
دارابی همچنین در خصوص مساجد گفت: در ایران بیش از هزار و ۴۰۰ مسجد ثبت شده وجود دارد که از این تعداد پس از بررسیهای گسترده، ۴۰ مسجد در ۱۵ استان به عنوان کاندیدای ثبت جهانی معرفی شدهاند.
وی افزود: از این میان، چهار مسجد از خراسان جنوبی نیز در حال ارزیابی نهایی توسط کارشناسان وزارتخانه است.