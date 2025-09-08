پخش زنده
قیام ۱۷ شهریور نمادی از ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر خشونت و سرکوب رژیم بود که اراده ملت را برای آزادی و عدالت به جهانیان نشان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین رویدادهای انقلاب اسلامی ایران است که به عنوان نمادی از اراده و ایستادگی ملت در برابر سرکوبهای بیرحمانه رژیم پهلوی شناخته میشود. در این روز، هزاران نفر از مردم تهران با هدف اعتراض به ظلم، فساد و بیعدالتی به خیابانها آمدند و با وجود تهدیدها و خشونتهای شدید نیروهای نظامی و امنیتی، از حق خود برای آزادی و عدالت دست نکشیدند. سرکوب خونین این تظاهرات، به جای خاموش کردن آتش اعتراضات، موجب شعلهورتر شدن جنبش انقلابی و همبستگی بیشتر مردم شد و زمینهساز سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب گردید. قیام ۱۷ شهریور همواره به عنوان یادآور رشادت، فداکاری و قدرت اتحاد ملت ایران در مسیر آزادی و استقلال باقی خواهد ماند.
به همین مناسبت درباره اراده آهنین مردم ایران گزارشی تهیه شده که میتوانید در ادامه مشاهده کنید.