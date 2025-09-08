به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، شناگر خوش آتیه کردستانی در ماده ۵۰ متر آزاد به عنوان نخست و نشان طلا دست یافت و در ماده ۱۰۰ متر آزاد و ماده ۱۰۰ متر پروانه نیز دو نشان نقره را کسب کرد و در ماده ۵۰ متر پروانه با ایستادن بر سکوی سوم نشان برنز را از آن خود کرد.

رقابت‌های شنای قهرمانی رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال کشور به میزبانی شهر بهشهر در استان مازندران برگزار شد.

شناگر در قالب ۲۵ تیم در این دوره از مسابقات حضور پیدا کردند.

در پایان این مسابقات «کیارام کیانی» شناگر توانمند کردستانی به چهار مدال رنگارنگ دست پیدا کرد.

هدایت شناگران کردستانی در مسابقات قهرمانی منطقه شمال کشور برعهده احسان سیار بود.