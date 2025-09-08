پخش زنده

آتش سوزی بیش از ۱۰۰ هکتار از مراتع و جنگلهای مله نی گیلانغرب را در کام خود کشید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،آتش که از عصر دیروز در محدوده دو دهستان چله وحیدریه شعله ور شد با تلاش نیروهای امدادی ومردمی بامداد امروز مهار شد
به گفته خدادادی فرماندار شهرستان گیلانغرب: صعب العبور بودن منطقه و گستردگی حریق عملیات اطفا را با مشکلاتی همراه کرد
خدادادی، عامل انسانی را علت آتش سوزی اعلام کرد
از ابتدای فصل گرما تاکنون در ۱۵ مورد آتش سوزی بیش از هزار هکتار از مراتع و جنگلها و ۶۲ هکتار از مزارع شهرستان گیلانغرب طعمهی حریق شده