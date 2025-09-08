به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین با اشاره به فعالیت بیش از هزار و ۴۶۸ دستگاه تراکتور در بخش کشاورزی اندیمشک اظهار کرد: برای اولین بار در استان، سامانه هوشمندسازی شامل جی پی اس و فلومتر در این زمینه راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: ایجاد عدالت در توزیع مناسب سوخت، پیشگیری و مبارزه با هرگونه قاچاق و یا انحراف احتمالی سوخت در بخش کشاورزی، کمک به انجام به هنگام عملیات کشاورزی اعم از بسترسازی تهیه زمین کشت تا برداشت و افزایش سطح رضایتمندی میان تراکتورداران و فعالان عرصه مکانیزاسیون کشاورزی از اهداف اجرای این طرح است.