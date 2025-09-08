نماینده مردم ارومیه در مجلس، بر لزوم سیاست گذاری و سرمایه گذاری برای مدیریت اصولی پسماند و پیگیری حق آبه ایران در سرشاخه های ارس و نازلو چای تاکیدکرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سید سلمان ذاکر در ابتدای نطق خود ضمن تبریک ایام متعلق به ولادت پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) و حضرت امام صادق (ع)، گفت: هفته وحدت را به مردم کشورم، هموطنان، همشهریان و هم روستاییان خودم تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: "وحدت" یعنی اینکه همه با هم جمع شویم برای عمران و آبادانی کشور، شهر و استانمان و در مقابل دشمن یکپارچه باشیم. " وحدت" یعنی آرامش مان را حفظ کنیم. "وحدت" یعنی در کنار هم باشیم و بتوانیم واقعاً اقتصاد کشور را حل کنیم، بتوانیم از خاک مان دفاع کنیم. بتوانیم اسلام را تبیین کرده و از مقام معظم رهبری و از فرمایشات امام راحل دفاع و اطاعت کنیم. " وحدت" یعنی همین. مردم بیشتر از این چیزی از ما مسئولین نمی‌خواهند!

نماینده مردم ارومیه در مجلس خطاب به وزیر کشور، ادامه داد: آقای وزیر کشور، استاندار توانمند، شهرداری ها؛ آیا میدانید روزانه ۶۰۰ هزار تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود و ۹۳ درصد آنها بصورت نامناسب و غیراصولی دفن می‌شود؟ آقای وزیر؛ نبود سرمایه گذاری و سیاست در این امر موجب می‌شود که سایت‌های زباله استان‌ها ازجمله استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه و سایت زباله "نازلو چای"باعث تخریب محیط زیست شوند، منابع طبیعی ما از بین رود و آلودگی‌های رودخانه‌های محلی و حتی تسری آن به دریاچه ارومیه بی‌جان را داشته باشیم.

ذاکر مطرح کرد: آقای وزیر کشور؛ انتشار بوی متعفن سایت‌های زباله در منطقه در سایه بی‌توجهی مسئولین، زندگی مردم را مخدوش کرده است، مردم روستا‌ها و افراد در دانشگاه‌ها را عصبانی و درگیر دادگاه و پاسگاه کرده است. افزایش حیوانات پرسه زن آلاینده و جانوران انتقال دهنده در محیط‌های زباله، میکروب را به خانه‌ها و باغ و باغچه‌های مردم می‌برد و نهایتاً سلامت مردم را از آنها می‌گیرد، مبتلاشدن مردم به امراض مختلف و سرطان‌های کودکان و بزرگسالان را شما می‌بینید؟ بی‌توجهی به سایت‌های زباله یعنی همین!

عضو شورای معادن استان آذربایجان غربی، به بازدید خود بهمراه استاندار، دادستان و نمایندگان از یکی از سایت‌های زباله، بیان کرد: واقعا باعث خجالت بود! شیرابه‌هایی که رهاشده و آب‌های زیرزمینی را از بین برده! خب چه کسی باید پاسخگو باشد؟ فراکسیون‌محیط زیست، کمیسیون‌ها و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور کجایید؟

وی با بیان اینکه آقای وزیر کشور شما می‌توانید با سرمایه گذاری پسماند را به انرژی تبدیل کنید، می‌توانستید نیروگاه زباله سوزی راه بیندازید، می‌توانید با سوخت جامد زباله، سوخت کارخانه‌ها را تهیه کنید و بخشی از زباله‌ها را بازیافت و کمپوست کنید، اما این کار‌ها را نکردید! خاطرنشان کرد: زمین بعضی از استان‌ها را زباله و آشغال فراگرفته، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا بخشدار شما، فرماندار شما، استاندار شما، دهیار شما فرهنگ سازی کرده است؟ خب این کار‌ها انجام نگرفته است. من چند دوره باید سوال کنم؟ چقدر باید واسطه شوید که این سوال طرح نشود! مردم چه گناهی کردند؟ مردم منطقه، مردم ده‌ها روستا، دانشگاه‌ها چه گناهی کرده‌اند؟!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور و وزیر نیرو، اظهار کرد: ۴۰ میلیون مترمکعب آب رودخانه "نازلو چای" ارومیه فقط برای ۵ هزار هکتار از اراضی بالادستی مصرف می‌شود. کشت دیم ما امروزه تقلیل یافته و به کشت آبی تبدیل شده و زمین‌های آبی تبدیل شده به دیمی! این بی‌توجهی و بی مدیریتی باعث گلایه مندی مردمان پایین دست سد "نازلو چای" شده است، سدی نیمه تمام که۲۰ سال است با چند صد میلیارد هزینه، رها شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای رئیس جمهور، آقای وزیر نیرو، ترکیه در سر شاخه‌های ارس و "نازلو چای" ۹ ساختمان سد زده است در حالی که ما حق آبه بین‌المللی داریم، پس چرا کوتاهی می‌کنید؟ استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل را به چالش نکشانید. متاسفانه آنها قصد دارند این رودخانه‌ها را خشک کنند!