حمایت مردم از دانشآموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید از ۲۲ شهریور تا ۱۰ مهرماه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی، از شروع جشن عاطفهها همزمان با نزدیکی سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این جشن تأمین قسمتی از ملزومات تحصیلی دانشآموزانِ تحت حمایت این نهاد برای شروع مدرسه است.
عبادی افزود: سال گذشته با مشارکت خیرین و نیکوکاران، بیش از ۲۲ میلیارد تومان کمک مردمی جذب شد و امسال پیشبینی میشود این رقم به بیش از ۲۸ میلیارد تومان افزایش یابد.
او با اشاره به اجرای طرح «همیاری استانهای برخوردار با استانهای کمتر برخوردار» از سال گذشته، اظهار داشت: استان مرکزی به عنوان یکی از استانهای برخوردار موظف است یک میلیارد تومان برای کمک به یکی از استانهای محروم کشور جمعآوری کند.
مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی همچنین اعلام کرد: ۳۰۰ پایگاه ثابت و سیار و مراکز نیکوکاری در سطح استان آماده دریافت کمکهای مردمی هستند.
عبادی ادامه داد: علاوه بر این، امکان مشارکت غیرحضوری نیز فراهم است و مردم میتوانند از طریق شماره دستوری *۸۸۷۷*۰۸۶#، ارسال عدد ۵ به شماره پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳ و یا واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۳۴۷۸ کمکهای خود را واریز کنند.
او در پایان با اشاره به شعار امسال جشن عاطفهها با عنوان «آیندهساز باشیم» خاطرنشان کرد: هماکنون بیش از ۹ هزار و ۷۰۰ دانشآموز تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) در استان مرکزی حضور دارند که نیازمند حمایتهای مردمی برای شروع سال تحصیلی جدید هستند.