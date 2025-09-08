قهرمانی تیم ملی کشتی ساحلی ایران در رقابتهای جهانی
تیم ملی کشتی ساحلی ایران در رقابتهای سری جهانی مغرب خوش درخشید و با کسب ۴ نشان طلا؛ عنوان قهرمانی تیمی را به دست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در رقابتهای کشتی ساحلی بین المللی مغرب برای تیم ایران امیررضا صحرایی در وزن ۷۰ کیلوگرم، علی غلامی در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرحسین کاووسی در وزن ۹۰- کیلوگرم و علی اکبر زرودی در وزن ۹۰+ کیلوگرم به نشان طلا دست پیدا کردند تا قهرمانی قاطع تیم ایران را در این مسابقات رقم بزنند.
نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
سید امیررضا صحرایی (۷۰ کیلوگرم): بردهای قاطع برابر مغرب، یونان و گرجستان و کسب نشان طلا.
علی غلامی (۸۰ کیلوگرم): برتری برابر روسیه، یونان و گرجستان؛ شکست حریف فرانسوی در نیمهنهایی و پیروزی ۴-۱ برابر یونان در فینال و کسب نشان طلا.
امیرحسین کاوسی (۹۰- کیلوگرم): پیروزی مقابل اوکراین، مراکش و آذربایجان؛ غلبه ۳-۰ بر آمریکا در فینال و کسب نشان طلا.
علیاکبر زرودی (۹۰+ کیلوگرم): پیروزیهای مقتدرانه برابر اوکراین، آمریکا، لیبی و گرجستان؛ برتری در فینال مقابل اوکراین، کسب نشان طلا و انتخاب به عنوان فنیترین کشتیگیر مسابقات.
تیم ملی کشتی ساحلی کشورمان با سرمربیگری محمد نادری و سرپرستی علی بازیار در این رقابتها حضور داشت.