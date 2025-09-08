به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، داریوش حسن نژاد،اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای در حال حاضر متولی اجرای ١۶ طرح ملی، استانی و متمرکز است که تعداد ۵٢ طدح را شامل می شود.

وی افزود: اعتبارات سال جاری این طرح ها بالغ بر ١۴٨۶ میلیارد تومان است که مبلغ ١٢٧٠ میلیارد تومان از محل جدول پیوست ١ قانون بودجه و مبلغ ٢١۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار چهارنفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به طرحهای بخش آب تخصیص داده شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان ابراز کرد: از اعتبارات مصوب سال جاری، مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان بصورت تخصیص نقدی و مبلغ ۶۸۸ میلیارد تومان به صورت اوراق مرابحه به طرحهای این شرکت پرداخت شده است.

داریوش حسن نژاد تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای لرستان پیگیر افزایش اعتبارات سال جاری از محل سایر و ردیف های بودجه از جمله اعتبارات نفت و گاز، توازن منطقه ای، بند ب تبصره ۵ قانون بودجه و اعتبارات تنش و متمرکز از طریق شرکت مدیریت منابع آب ایران، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور است.

وی خاطر نشان کرد: این اعتبارات سوای اعتباراتی است که در بخش آب به طرح های استانی از جمله سدهای بختیاری، مخملکوه و سد معشوره که توسط شرکت توسعه آب نیروی ایران در دست احداث هستند می باشد.



