به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمیدی، کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت دمایی استان در روز گذشته اعلام کرد: شهرهای جویبار، قراخیل قائم‌شهر و ساری با ثبت دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند. در مقابل، بلده با ۱۰ درجه بالای صفر در صبح امروز، خنک‌ترین نقطه استان گزارش شد.

وی افزود: بیشترین بارندگی‌ها از دامنه‌های نیمه غربی استان گزارش شده و میانلات رامسر با ۳ میلی‌متر، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده است.

حمیدی با تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی گفت: تا روز پنجشنبه ۲۰ شهریور، به دلیل تداوم الگوی تابستانه، در اغلب ساعات شاهد هوای نسبتاً گرم و شرجی در سطح استان خواهیم بود. با این حال، به دلیل شرایط فصلی، افزایش موقتی ابر و احتمال رگبارهای پراکنده به‌ویژه در مناطق دامنه‌ای وجود دارد.

وی ادامه داد: از پنجشنبه شب تا جمعه، ابتدا رگبارهای پراکنده آغاز می‌شود و سپس از جمعه شب تا اوایل هفته آینده، با تقویت ناپایداری‌ها در سطح استان، ضمن کاهش محسوس دما، در برخی ساعات بارندگی و وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی در پایان درباره وضعیت دریای خزر هشدار داد: دریا در این مدت نسبتاً مواج است و برای فعالیت‌هایی نظیر گردشگری و شنا مناسب نیست، اما صید و صیادی با رعایت جوانب احتیاط بلامانع خواهد بود.