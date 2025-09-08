در برنامه «بلامانع» رادیو جوان در خصوص شکایت کشاورز شهریاری نسبت به آلودگی منابع آب و خاک زمین‌های کشاورزی خود ، این موضوع با حضور رئیس اداره محیط زیست شهریار بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کشاورز و باغدار شهرستان شهریار بر روی خط برنامه «بلامانع» رادیو جوان گفت: حدود ۴۰ هزار متر زمین کشاورزی در اختیار دارم که در مجاورت آن، یک واحد صنعتی بدون رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی، پسماند‌های خود را به داخل چاه‌های آب زیرزمینی هدایت می‌کند.

استفاده از نمک و مواد شیمیایی موجب نابودی خاک کشاورزی شده و درختان باغات منطقه در حال خشک شدن هستند و همچنین آلودگی ناشی از پسماند‌ها و دود ناشی از آتش‌زدن زباله‌ها، زندگی و کشاورزی ما را تهدید می‌کند.

حسینی همچنین افزود: این واحد با قرارداد‌های یک‌طرفه از مالیات فرار می‌کند و حتی چاه‌های عمیق متعدد برای تأمین آب فعالیت‌های صنعتی خود به کار گرفته است در حالی‌که ما با بحران آب در منطقه مواجه هستیم.

در ادامه برای بررسی این موضوع، مهندس سپیده وجیهی، رئیس اداره محیط زیست شهریار با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی گفت: محیط زیست فقط سرمایه طبیعی ما نیست بلکه تضمین‌کننده حیات امروز و فردای ماست.

هرگونه فعالیت آلاینده، حتی در صورت داشتن مجوز، باید ملزم به رعایت شرایط زیست‌محیطی باشد و پیش‌بینی ما این است که واحد مذکور فاقد مجوز محیط زیست باشد، اما در هر صورت بررسی کارشناسی انجام خواهد شد.

وی افزود: واحد‌های صنعتی موظف‌اند سیستم‌های تصفیه پسماند و فاضلاب خود را اجرا کنند و در صورت تخلف علاوه بر صدور اخطار، پرونده به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و همچنین ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، هر اقدامی که منجر به آلودگی محیط زیست و تهدید بهداشت عمومی شود، جرم محسوب می‌شود و قابلیت پیگرد قضایی دارد.

رئیس اداره محیط زیست شهریار با تأکید بر اینکه گزارش‌های مردمی بازوی توانمند سازمان محیط زیست هستند، تصریح کرد: به محض دریافت شکایت، کارشناسان محیط زیست بازدید میدانی انجام می‌دهند، نمونه‌برداری صورت می‌گیرد و نتیجه به‌سرعت پیگیری می‌شود.

وی در پایان برنامه بیان کرد: موضوع به صورت ویژه توسط کارشناسان محیط زیست بررسی خواهد شد و در صورت اثبات تخلف، اقدام قانونی انجام می‌گیرد. همچنین با توجه به اهمیت امنیت غذایی کشور و بحران آب، حفاظت از زمین‌های کشاورزی یک مسئولیت اجتماعی برای همه شهروندان است.