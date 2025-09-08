به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پرورش با بیان اینکه در شهرستان نهاوند ۵۵۰ کیلومتر راه استحفاظی وجود دارد که بیش از ۳۸۰ کیلومتر ان فرعی ومابقی اصلی‌ا ست افزود: امسال ۱۳ طرح راهسازی در مناطق مختلف شهرستان به همت اداره کل راهداری وحمل ونقل استان در حال فعالیت هستند که میانگین ۳۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی در بررسی مشکلات حوزه راه وحمل ونقل شهرستان نهاوند گفت: امسالبا تلاش مسولان ارشد استان وزارت اعتبارات مناسبی برای تکمیل طرح‌های راهسازی این شهرستان تخصیص یافته است.

پرورش افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در فاز اول به طرح‌های راهسازی این شهرستان اختصاص یافته که تا کنون بیش از ۵۰ درصد این اعتبارات جذب شده است.

وی اظهار داشت: در سطح استان ۵۲ نقطه حادثه خیز وجود دارد که خوشبختانه تا کنون ۴۷ نقطه از ان‌ها ایمن شده ومابقی هم تا پایان سال اینده ایمن می شوند.

پرورش افزود با اتمام اسفالت راه روستا‌های نهاوند که کمتر از ۶ کیلومتر هست خوشبختانه ۱۰۰ درصد راهه‌های روستای این شهرستان از نعمت اسفالت برخورد دار می شوند.