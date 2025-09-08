پخش زنده
مجموعه مستند «پدر طالقانی» با روایتی روان و دقیق، زندگی آیتالله سید محمود طالقانی، را به تصویر میکشد و مستند «من جلال آلاحمد هستم» با تمرکز بر زندگی و سالهای پایانی جلال آلاحمد، نویسنده معاصر، آماده نمایش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «پدر طالقانی» با نگاهی سیال و ساختاری منسجم، به بازخوانی زندگی و مبارزات آیتالله سید محمود طالقانی، از چهرههای شاخص و متفاوت انقلاب اسلامی میپردازد.
این مستند از دوشنبه ۱۷ شهریور هر روز ساعت ۱۷ از شبکه افق پخش میشود.
مجموعه مستند «پدر طالقانی» با روایتی روان و دقیق، زندگی آیتالله سید محمود طالقانی، روحانی مبارز، مفسر قرآن و از تأثیرگذارترین چهرههای دوران انقلاب اسلامی را به تصویر میکشد.
این مستند با تکیه بر اسناد، تصاویر آرشیوی و گفتوگو با نزدیکان و کارشناسان، نگاهی متفاوت به شخصیت و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ایشان دارد.
«پدر طالقانی» از روز دوشنبه، ۱۷ شهریور تا جمعه، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق سیما روی آنتن میرود.
مستند «من جلال آلاحمد هستم»
مستند «من جلال آلاحمد هستم» به نویسندگی و کارگردانی علی اکبری با تمرکز بر سالهای ملتهب و پایانی زندگی جلال آلاحمد، در موسسه سینمایی قدرا با مشارکت شبکه مستند تولید شده و برای نخستین بار از برخی اسناد محرمانه امنیتی مربوط به این نویسنده معاصر رونمایی میشود.
مستند «من جلال آلاحمد هستم» با تمرکز بر زندگی و سالهای پایانی جلال آلاحمد، نویسنده معاصر، آماده نمایش شده است.
این اثر کوشیده است با بهرهگیری از اسناد محرمانه امنیتی که تاکنون منتشر نشده بود، فضای ملتهب آن دوران و زوایای کمتر شناختهشده از حیات او را روایت کند.
جلال آلاحمد از چهرههایی است که همچنان پس از گذشت حدود شصت سال از درگذشتش، موافقان و مخالفان بسیاری دارد و مرگ رازآلود او همچنان محل بحث و مناقشه است.
این مستند به نویسندگی و کارگردانی علی اکبری با استفاده از شیوههای متنوع همچون مصاحبه، انیمیشن، بازسازی و بهرهگیری از تصاویر و اصوات آرشیوی تولید شده است.