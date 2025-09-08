پخش زنده
امروز: -
دبیرخانه سیودومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران اسامی نهایی راهیافتگان به مرحله پایانی این جشنواره را اعلام کرد و در مجموع ۱۵۴ هنرجو به مرحله نهایی راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مجموع ۱۵۴ هنرجوی راه یابنه به مرحله نهایی ۸۵ نفر خانم و ۶۹ نفر آقا هستند. در میان رشتههای هنری، بیشترین تعداد راهیافتگان به ترتیب مربوط به رشتههای نقاشی با ۲۲ نفر، طراحی با ۲۰ نفر و عکاسی با ۱۸ نفر است.
پس از آن رشتههای گرافیک و تصویرسازی هر کدام با ۱۶ نفر، خوشنویسی با ۱۴ نفر، مجسمه و نگارگری هر کدام با ۱۲ نفر، هنر سرامیک با ۹ نفر، کاریکاتور با هشت نفر و رسانههای هنری جدید با هفت نفر حضور دارند.
از منظر پراکندگی جغرافیایی، استان تهران با ۲۹ هنرجو بیشترین تعداد منتخبان را دارد. استانهای اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با ۱۶ نفر در رتبه بعدی قرار گرفتند. همچنین استانهای البرز با ۱۲ نفر، فارس با ۱۰ نفر و اردبیل با هشت نفر در جمع استانهای برتر از نظر تعداد پذیرفتهشدگان هستند.
در این دوره، برخی استانها مانند لرستان، چهارمحالوبختیاری، کرمانشاه و هرمزگان نمایندهای در مرحله نهایی نداشتند.
فهرست کامل منتخبان سی ودومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را با مراجعه به نشانی http://www.yafestival.ir/ در سایت جشنواره مشاهده کنید.
سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به دبیری رضوان صادقزاده از ۳۱ تا چهارم مهر با لوگو و طراحی جدید در تهران برگزار خواهد شد.