به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «شفقت علی خان» سخنگوی وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی درمورد کوچ اجباری مردم فلسطین گفت: چنین اقدامات آشکاری نقض صریح حقوق بین‌الملل و تلاشی عمدی برای تخریب روند صلح و ثبات در منطقه است.

وی تاکید کرد: کوچ اجباری و گسترش مداوم شهرک‌های غیرقانونی، بی‌اعتنایی آشکار رژیم صهیونیستی به حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی را نشان می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین از جامعه جهانی خواست تا نقش خود را در رسیدگی به وضعیت انسانی غیرنظامیان ایفا کرده و اسرائیل را پاسخگو سازد.

در این بیانیه پاکستان بار دیگر بر حمایت قاطع و پایدار خود از مردم فلسطین در مبارزه عادلانه برای حق تعیین سرنوشت و تشکیل یک دولت مستقل و دارای حاکمیت بر اساس مرز‌های پیش از سال ۱۹۶۷ با پایتختی «قدس شریف» تاکید کرد. این درحالی است که پس از کشته شدن تعداد زیادی از کودکان فلسطینی بر اثر گرسنگی و سو تغذیه، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) غزه را «شهر ترس و تشییع جنازه‌ها» توصیف کرده است.

«تِس اینگرام» مدیر ارتباطات دفتر منطقه‌ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها در نیویورک هشدار داد که جامعه جهانی باید برای جلوگیری از وقوع فاجعه در غزه اقدام کند، زیرا اسرائیل همزمان با تشدید عملیات نظامی خود از طریق اقدامات غیر انسانی به دنبال تسلط کامل بر این شهر است.