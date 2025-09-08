مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، از بهره‌برداری یک طرح تولیدی در حوزه نان شیرینی و نان‌های صنعتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وهب مختاران گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ میلیارد تومان توسط اعضای تعاونی راه‌اندازی شده و تاکنون سه شعبه فعال دارد. با اجرای آن، ۱۱۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.

مختاران افزود: ما به دنبال توسعه این تعاونی و به‌روز رسانی تجهیزات آن هستیم تا زمینه اشتغال بیشتری فراهم شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان همچنین با اشاره به بهره‌برداری متمرکز ۳۴۷ طرح تعاونی در کشور و ۱۱ طرح تعاونی در استان همدان گفت: طرح توسعه شرکت تعاونی نان بان نوین نیز به صورت ارتباط تصویری برخط با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

وی تصریح کرد: با توجه به نقش مهم تعاون در اقتصاد کشور، اداره کل تعاون استان بر اساس اسناد بالادستی به دنبال ایجاد ظرفیت‌های گسترده‌تر برای تعاونی‌ها و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا است.