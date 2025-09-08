به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ شاپور گراوند اظهار کرد:در پی وقوع سرقت منزل، احشام، دوچرخه، خودرو، موتورسيکلت، محتويات خودرو و مشاعات ساختمانی در پلدختر، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی و پليس آگاهی اين شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضائي ۱۲ سارق را در اين زمينه شناسايی و طی چند عمليات ضربتی آنان را در مخفيگاهشان دستگير کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر خاطر نشان کرد: سارقان در تحقيقات پليس تاکنون به ۱۲ فقره سرقت منزل، احشام، دوچرخه، خودرو، موتورسيکلت، محتويات خودرو و مشاعات ساختمانی اعتراف و تحقيقات بيشتر از آنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی پلدختر با اشاره به اينکه امنيت و آرامش مردم خط قرمز پليس است؛ خاطرنشان کرد: پليس با قدرت در مقابل هرگونه بی نظمی و هنجارشکنی خواهد ايستاد و انتظار می رود مردم عزيز در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک و فعاليت مجرمانه مراتب را بلافاصله از طريق پل ارتباطی ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.