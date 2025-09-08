پخش زنده
پخش مستند «رایان گیگز» و والیبال خاطره انگیز بین تیم های برزیل و لهستان امروز دوشنبه ۱۷ شهریور از شبکه ورزش تقدیم علاقه مندان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «رایان گیگز» نگاهی به زندگی فوتبالی رایان گیگز بزرگترین بازیکن تیم فوتبال منچستر یونایتد است که بعد از خداحافظی از فوتبال، مدیر باشگاه منچستریونایتد شد.
مستند «رایان گیگز»، نمایشی از زمان پیوستن رایان گیگز به منچستر یونایتد در سال ۱۹۹۱ را به نمایش میگذارد. گیگز سالهای زیادی را در این تیم بازی کرد تا تبدیل به یک اسطوره شد.
رایان ژوزف ویلسون گیگز (زادهٔ ۲۹ نوامبر ۱۹۷۳) در حال حاضر سرمربی تیم ملی ولز است و به عنوان پرافتخارترین فوتبالیست تاریخ بریتانیا شناخته میشود.
به اعتقاد رایان گیگز، منچستر یونایتد برای کل زندگی حرفهای فوتبالی اش بوده، چون از ۱۳ سالگی در آنجا بازی کرده و او معتقد است بردن، داشتن نگرش تسلیم نشدن، آشنا شدن با دوستان و طرفدارهای مختلف، هر روز چیز جدید یاد گرفتن و مکانی فوق العاده که شانس این را داشتم در آن باشم و سرانجام اینکه یکی از دلایلی که توانسته تا الان در بالاترین سطح فعالیت حرفهای اش را ادامه بدهد مدیون منچستر یونایتد است.
مستند «رایان گیگز»، امروز ساعت ۱۴ از شبکه ورزش پخش میشود.
پخش والیبال خاطره انگیز
والیبال خاطره انگیز بین دو تیم برزیل و لهستان امروز ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه ورزش پخش میشود.
شبکه ورزش مسابقات خاطره انگیز (فوتبال و والیبال) داخلی و خارجی را به درخواست شما مخاطبان پخش میکند.