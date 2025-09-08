۷۴ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در شهر‌ها و روستا‌های استان اصفهان از ابتدای سال تا پایان مرداد اصلاح و بازسازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه ۱۳ کیلومتر خطوط انتقال و ۶۱ کیلومتر شبکه توزیع آب با قطر‌های مختلف در شهر‌ها و روستا‌های استان اصفهان، اصلاح و بازسازی شده است.

ناصر اکبری گفت: در سال گذشته بیش از ۱۶۳ کیلومتر شبکه فرسوده آب در مناطق مختلف استان بازسازی شد که نقش به‌سزایی در کاهش هدررفت آب و افزایش پایداری سامانه‌های آبرسانی داشت.

وی با بیان این‌که میانگین آب بدون درآمد شبکه‌های آبرسانی در کشور ۳۱.۷ درصد است اظهارداشت: این میزان در استان اصفهان ۱۷.۶ درصد است که پایین‌ترین سطح آب بدون درآمد در کشور به‎شمار می‌رود.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به شرایط کم‌آبی و اهمیت حفظ هر قطره آب، از شهروندان خواست با گزارش سریع هدررفت‌های مشهود آب در محله‌ها و بخش‌های مختلف، ادامه مصرف بهینه آب و نصب تجهیزات کاهنده مصرف، همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان داشته باشند تا این موفقیت‌ها پایدار بماند.