مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: از محل موقوفه شیخان قم یک هزار بسته تحصیلی برای توزیع در بین دانش آموزان بی بضاعت تهیه شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام عباس اسکندری با بیان اینکه در آستانه آغاز سال تحصیلی و از محل موقوفه شیخان قم هزار بسته تحصیلی به ارزش یک میلیارد تومان در بین دانش آموزان بی بضاعت توزیع خواهد شد گفت: این بسته‌های تحصیلی شامل ۱۷ قلم لوازم التحریر به ارزش هر بسته یک میلیون تومان است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: از محل موقوفه شیخان قم در زمینه‌های دیگری مانند آزادی زندانیان، دارو و درمان و هزینه‌های تحصیلی دانش آموزان و طلاب هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: امسال از محل اجرای نیت واقفان حدود ۱۴۸ میلیارد تومان هزینه شده است و در حوزه سرمایه گذاری و رسیدگی به امورات امامزادگان هم ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.