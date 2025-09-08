دیوان محاسبات کشور برای جلوگیری از هدررفت بیت‌المال در سازمان‌ها و دستگاه‌های موازی و کم‌بازده وارد عمل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، این موضوع در راستای اجرای تکالیف مقرر در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف ارتقای بهره‌وری ملی، صیانت از منابع عمومی و جلوگیری از موازی‌ کاری‌ های پرهزینه صورت گرفت.

همچنین این اقدام در چارچوب نظارت کلان و با هدف شفاف‌سازی جریان تخصیص منابع و اصلاح ساختار هزینه‌ای کشور انجام شده و مبنای تصمیمات مهم در سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای قرار خواهد گرفت.