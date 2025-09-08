با حمایت کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، اختراع عیب‌یابی تجهیزات پست‌های الکتریکی محصول شرکت دانش‌بنیان الکترونیک‌سازان فن آریا در اداره ثبت اختراع و نشان تجاری آمریکا گرنت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اختراع با عنوان «روش و دستگاه تست برای تشخیص خطای اتصال حلقه در ترانسفورماتور جریان»، بخشی از قابلیت‌های دستگاه آزمونگر جامع کاوش است.

کاوش یک سامانه پیشرفته برای انجام تست‌های عیب‌یابی تجهیزات پست‌های الکتریکی است و اختراع مذکور مشخصاً بر بخش تست و عیب‌یابی ترانسفورماتور‌های جریان، که از اجزای کلیدی پست‌های برق محسوب می‌شوند، تمرکز دارد.

ثبت این اختراع در یکی از معتبرترین مراجع بین‌المللی مالکیت فکری، گواهی بر ظرفیت بالای دانش‌بنیان‌های ایرانی در خلق فناوری‌های راهبردی است و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه تحقیق و توسعه می‌تواند منجر به تولید محصولات رقابت‌پذیر و صادرات‌محور شود.