نایب قهرمان المپیک، کاپیتان جدید تیم ملی تکواندو شد
سرمربی تیم ملی تکواندو، مهران برخورداری را به عنوان کاپیتان تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی جهان معرفی کرد.
تیم ملی آقایان ایران با ترکیبی کامل در این دوره از مسابقات شرکت میکند.
بر همین اساس با تصمیم مجید افلاکی سرمربی تیم ملی تکواندو، مهران برخورداری دارنده نشان نقره المپیک پاریس ۲۰۲۴؛ به عنوان کاپیتان، تیم ملی را در این رقابتها همراهی خواهد کرد.
علی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، محمد صادق دهقانی، امیرسینا بختیاری، مهران برخورداری، محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی ترکیب تیم ملی تکواندوی کشورمان را در مسابقات قهرمانی جهان تشکیل میدهند.